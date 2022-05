जैन इरिगेशनचे चौथ्या तिमाही व आर्थिक वर्षाचे निकाल जाहीर

जळगाव jalgaon (प्रतिनिधी)

जगातील ठिबक आणि तुषार सिंचनाचे (Drip and sprinkler irrigation) संच उत्पादन करणाऱ्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या व भारतातील प्रथम क्रमांकाची कंपनी जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लिमिटेडने (Jain Irrigation Systems Ltd.) संचालक मंडळाच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या चौथ्या तिमाही तसेच चालू आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षणापूर्वीच्या (Audit) आर्थिक निकालास (Financial extraction) मंजूरी दिली.