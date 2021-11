मीटरप्रमाणे भाडे आकारणे ऑटो रिक्षाचालकांना बंधनकारक

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (Sub Regional Transport Office), जळगाव यांच्याकडून प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाना घेतला आहे, अशा सर्व ऑटोरिक्षा चालकांना (Autorickshaw drivers) परवाना अटीप्रमाणे प्रवासी वाहतूक (Passenger transport) करताना मीटरप्रमाणे भाडे (Rent as per meter)आकारणे बंधनकारक (Charging is mandatory) आहे. तसेच प्रत्येक परवानाधारक ऑटो रिक्षाला मोटर वाहन नियमान्वये इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर असणे बंधणकारक असून ते सुस्थितीत असणे देखील बंधनकारक आहे, अशी माहिती सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गणेश पाटील (Assistant Regional Transport Officer Ganesh Patil) यांनी दिली.