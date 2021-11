या फटाक्यांची विक्री केल्यास...

जळगाव – jalgaon

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन प्रकरण I.A No.44727/2021 in Writ Petition (C) No. 728/2015 मध्ये न्यायालयाने दि. 29 ऑक्टोबर, 2021 रोजी बंदी घातलेल्या फटाक्याचे उत्पादन, विक्री किंवा वापर तसेच विदेशातून अनधिकृतपणे आयात केलेले आणि स्थानिक पातळीवर अनधिकृतपणे उत्पादित केलेले फटाके जवळ बाळगणे, त्यांचा साठा करणे आणि त्यांची विक्री करणे कायद्यानुसार अवैध आणि दंडनिय असल्याचे निर्देश दिलेले आहेत.