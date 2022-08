घरापासून दुरावलेल्या इरफानची दोन वर्षानंतर झाली कुटुंबीयांशी भेट

बोदवड Bodwad। प्रतिनिधी -

मानसिक संतुलन बिघडल्याने (disturbance of mental balance) घरातून निघून गेलेल्या (Irfan left home) इरफान उर्फ डब्बू याची आज आत्मसन्मान फाऊंडेशनच्या माध्यमातून (Self Esteem Foundation) कुटुंबियांशी भेट (Meeting with family) झाली.मूळचे उत्तर प्रदेश येथील राहणारे अन्सारी कुटुंब सुरत येथील लिंबायत सुरत येथे कामा निमित्ताने स्थायिक झाले आहेत.