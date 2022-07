शाश्वत शेतीसाठी एकात्मिक सिंचन प्रणाली महत्त्वाची

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दिवसेंदिवस शेतीचे क्षेत्र (Agricultural area is decreasing) घटत आहे त्यामुळेच भविष्यात अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण (question of food security) होऊ शकतो, यासाठी कमीत-कमी जागा, पाणी व नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून शेतमालाचे अधिकाधिक उत्पादन (More agricultural production) घेता यावे यासाठी जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लि. (Jain Irrigation Systems Ltd.) ने एकात्मिक सिंचन प्रणाली विकसीत (Developed integrated irrigation system) केली आहे. हे ग्रामीण भागातील विकासाला पूरक ठरू शकते. असे जैन इरिगेशनचे सहव्यवस्थापकिय संचालक अतुल जैन (Joint Managing Director Atul Jain) यांनी सांगितले.