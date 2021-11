वरणगाव पाणीपुरवठा योजनेच्या चौकशीचे आदेश

वरणगाव Varangaon । वार्ताहर

तत्कालीन ग्रामपंचायतच्या (Gram Panchayat) कार्यकाळात वरणगावकरांना शुद्ध व मुबलक पाणी पुरवठा (Pure and abundant water supply) व्हावा या दृष्टीकोनातून वरिष्ठांच्या प्रयत्नांनी शासनाकडून (government) साडेतेरा कोटी रूपयांचा (Fund of Rs. 13.5 crore) निधी खर्च करून पाणी पुरवठा योजना (Water supply scheme) निर्माण करण्यात आली होती. परंतू योजनेत मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार (Corruption) झाल्याचा राष्ट्रीय कॉग्रेसचे (National Congress) शहराध्यक्ष अशपाक काझी (Ashpak Qazi,) यांनी आरोप (Allegations) करून सदर योजनेचे ऑडिटसह चौकशीची मागणी नगरविकास मंत्रालयाकडे (Ministry of Urban Development) केली होती त्या अनुशंगाने वरणगाव पालिकेला पत्र प्राप्त झाले आहे.परंतू असे असले तरी खरोखर साडेतेरा कोटिच्या योजनेत झालेला भ्रष्टाचार उघड होईल का? असा प्रश्न गावकर्‍यांना पडला आहे.