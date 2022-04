भारतीयांनी मानसिकता बदलणे गरजेचे - कुलगुरू डॉ. व्ही. एल. माहेश्वरी

प्रास्ताविकात संयोजक प्रा. डॉ.अविनाश बडगुजर यांनी covid-19 मुळे जगावर झालेल्या परिणाम आणि शिक्षण क्षेत्रावर झालेला प्रभाव या विषयावर विवेचन करून परिषद आयोजनाचा उद्देश कथन केला.

सदर परिषदेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून एकूण २३० संशोधन निबंध (Research Essay) ४५० सहभाग नोंदणी झाली असून याप्रसंगी मान्यवरांच्या शुभहस्ते शोध निबंधांच्या चार खंडाचे विमोचन करण्यात आले. उद्घाटन सोहळ्याचे सूत्रसंचालन डॉ.अजय पाटील यांनी केले ,तर आभार प्रदर्शन प्रा.सौ कांचन धांडे यांनी केले.

यानंतर प्रथम तांत्रिक सत्राचे वक्ते डॉ. एम.डी.जहागीरदार यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण व नॅक मूल्यांकन (New educational policy and NAC assessment) संदर्भात महाविद्यालय व विद्यापीठे यांनी गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले. सदर सत्राचे चे चेअरमन म्हणून डॉ. समीर नारखेडे यांनी काम पाहिले. द्वितीय सत्रात प्रा. डॉ.माया इंगळे यांनी जगाच्या जडणघडणीमध्ये तांत्रिक प्रवाहांचा प्रभाव या विषयावर मांडणी केली. सदर सत्राचे चेअरमन प्रा. डॉ. जे. बी. नाईक यांनी काम पाहिले.

तिसऱ्या तांत्रिक सत्रात डॉ.पी एस कुलकर्णी यांनी पाणी समस्या यावर आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन (Interdisciplinary approach) या विषयावर विवेचन केले. त्यात त्यांनी पाणी आज काल आणि उद्या यावर भर दिला. या सत्रासाठी चेअरमन म्हणून अमरावती येथील आर.एम. पाटील यांनी काम पाहिले .चौथ्या तांत्रिक सत्रात शेंदुर्णी येथील प्रा. डॉ.श्याम साळुंखे यांनी वाणिज्य व्यवस्थापन क्षेत्रातील बदलते प्रवाह (Changing trends in the field of commercial management) या विषयावर अभ्यासपूर्वक प्रतिपादन केले.यावेळी अध्यक्षस्थानी प्रा. डॉ. के व्ही पाठक होते. त्यानंतर प्रातिनिधिक स्वरूपात शोधनिबंधाचे सादरीकरण करण्यात आले.तांत्रिक सत्राचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ.अफाक शेख प्रा. गजाला शेख, प्रा.कांचन धांडे यांनी केले.