राष्ट्रीयस्तरावरील शोधनिबंध वाचन स्पर्धेत डॉ. रुपाली चौधरी प्रथम

जळगाव jalgaon

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) भाषा व अभ्यास प्रशाळा आणि संशोधन केंद्रातील (School of Language and Studies and Research Center) हिंदी विभागाच्यावतीने आयोजित राष्ट्रीयस्तरावरील शोधनिबंध वाचन (research pape) स्पर्धेत प्रथम पुरस्कार डॉ. रुपाली चौधरी (Dr. Rupali Chaudhary) (डॉ.अण्णासाहेब जी.डी.बेंडाळे महिला महाविद्यालय, जळगाव) (Dr. Annasaheb GD Bendale Women's College) यांच्या आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय भाषा हिंदी का योगदान या शोधनिबंधास देण्यात आला.