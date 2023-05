शहरात आर. आर. आर. सेंटर स्थापन करणार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Mission) 2.0 अंतर्गत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाच्या (Union Ministry of Housing and Urban Development) मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर हे (Meri Life Mera Swachh Shahr Abhiyan) अभियान राबविले जात असून या अभियानांतर्गत जळगाव शहरात आर. आर. आर. सेंटर स्थापन करावयाचे असल्याने त्यासाठी इंडीयन रेडक्रॉस सोसायटी (Indian Red Cross Society) व जळगाव महानगरपालिका (Jalgaon Municipal Corporation) यांचे संयुक्त विद्यमानाने इंडीयन रेडक्रॉस सोसायटी, सिव्हील हॉस्पीटल रोड, नविन बी. जे. मार्केटजवळ, जळगाव ही जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. आर. आर. आर. केंद्रांचे (R. R. R. Inauguration of Centres)उद्घाटन दि.20 मे रोजी संध्याकाळी 5.30 वाजता करण्यात येणार आहे..