बोगस टीईटी प्रमाणपत्रप्रकरणी जिल्ह्यातील 138 शिक्षकांच्या पगारावर टाच !

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

टीईटी परीक्षा अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) सन 2018 ,2019-20 मध्ये घेण्यात आलेल्या होत्या. मात्र, ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी पैसे गोळा करुन (collecting money) शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र (TET Certificate) प्रदान करण्यात आल्याचे बिंग फुटले होते. या प्रकरणात आता शिक्षण संचालनालय प्राथमिक व माध्यमिक (Directorate of Education Primary and Secondary) यांनी स्वतंत्र आदेश पारित करत नोकरीवर (Employed) असलेल्या व बोगस प्रमाणपत्र (bogus certificate) मिळविलेल्या शिक्षकांचे (teachers) ऑगष्ट महिन्यापासून वेतन थांबविण्याचे (Withholding of wages) आदेश दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिकचे 67 व माध्यमिकचे 71 शिक्षक असे एकूण 138 शिक्षकांच्या पगारावर आता टाच येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.