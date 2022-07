पाचोरा Pachora ( प्रतिनिधी)-

शिवसेना पक्ष (Shiv Sena Party) हा एक न संपणारा विचार (Ask endlessly) आहे. जे सोडुन गेले ते कावळे आणि जे उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पाठीशी खंबीरपणे (Standing firmly) उभे आहेत ते शिवरायांचे खरे मावळे आहेत. हिम्मत असेल तर सद्यस्थितीत निवडणुका घ्या बंडखोर आमदारांपैकी (Rebel MLAs) एक जरी आमदार निवडून आला तर राजकारण सोडेल (If elected, he will leave politics.). असे मत शिवसेनेचे जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख संजय सांवत यांनी व्यक्त केले.