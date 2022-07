मुक्ताईनगरला शिंदे गटाच्या नगराध्यक्ष पदाचे स्वप्न भंगले

मुक्ताईनगर Muktainagar

संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मुक्ताईनगर (Muktainagar) येथील नगर पंचायतच्या नगराध्यक्षपदी (Mayor of Nagar Panchayat) शिंदे गटाचे (Shinde group's) समर्थक असलेल्या पियुष मोरे (महाजन) यांची निवड होण्यासाठी काही तास उरले असतानाच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार (directed by the High Court) जिल्हाधिकारी यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती (Suspension of proceedings) दिली आहे.यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील राज्यातला पहिला नगराध्यक्ष बनवण्याचे (becoming the first mayor) स्वप्न (dream) भंगले (shattered) आहे. यामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठे खळबळ उडाली आहे.