Photos # इमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है

जळगाव jalgaon ।

शहरातील शाळा, महाविद्यालये तसेच सामजिक, राजकीय संघटनांतर्फे भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवनिमित्त (Amrit Mahotsav of Indian Independence) विविध कार्यक्रमातून राष्ट्रभक्तीचा जागर (wake of patriotism) करण्यात आला. काही ठिकाणी शोभायात्रा, मोटरसायकल रॅली यासह विविध स्पर्धा घेवून तसेच शाळांमध्ये राष्ट्रगीत गावून स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान देणार्‍या शहिदांना सलामी (Salute to martyrs) देण्यात आली.