भुसावळ येथील महामार्गावर बेकायदा बायोडिझलची विक्री

दीपनगर कपिलवस्ती (Deepnagar Kapilavasti) व भुसावळ ते वरणगाव (Bhusawal to Varangaon road) रस्त्या दरम्यान एका ढाब्यावर (dhaba) बायोडिझेलचा (biodiesel) काळाबाजार (Black market started)सुरू आहे. या ढाब्यावर गेल्यावर्षी (Last year at the dhaba) लाखो रुपयांचे (Millions of rupees) बायोडिझेल ब्लॅक (Biodiesel Black) मध्ये विकले (was sold) गेले होते व तेथे काही लोकांना रंगेहाथ पकडले होते. परंतु पुन्हा अजूनही हा धंदा असा सुरू झाल्याचे दिसत आहे.