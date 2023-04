दम असेल राजीनामा द्या अन् पुन्हा खासदार होऊन दाखवा...

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवसेना (उबाठा) गटाचे खासदार संजय राऊत (Shiv Sena (Ubatha) group MP Sanjay Raut) याची आम्हाला काय भीती असा एकेरी उल्लेख करत दम असेल तर खासदारकीचा राजीनामा (Resignation from MP)द्यावा व पुन्हा खासदार (Become an MP again) होऊन दाखवावा, असे आव्हान पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Guardian Minister Gulabrao Patil) यांनी खासदार संजय राऊत यांना दिले आहे.