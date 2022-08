कर्तव्यावर भर दिल्यास जीवनाचा मार्ग सुखकर- श्रमणी अक्षयश्री आखा

चाळीसगाव chalsigaon प्रतिनिधी

आजच्या धकाधकीच्या जीवनात (stressful life) प्रत्यक जण अनेक समस्यांनी ग्रस्त (suffering from problems) आहे. शारीरीक व मानसीक समस्यामुळे मानवाचे जीवन विस्कळीत होत आहे. डॉक्टर असून ही रुग्णाची संख्या प्रचंड वाढत (number of patients is increasing) आहे, अशातच आपल्या जीवनाचा मार्ग सुखकर करण्यासाठी जीवनातील दैनदिन सवयीवर बारकाईने लक्ष देणे आजच्या जीवनात अत्यंत गरजेचे आहे. जीवनात दुसर्‍यांकडून अपेक्षा करण्यापेक्षा आपली कर्तव्य योग्यारित्या (Do your duty properly) पार पाडण्यावर भर दिल्यास जीवनाचा मार्ग सुखकर होईल यासाठी ‘ वे ऑफ लाईफ ’ च्या माध्यामातून आम्ही भारतभर प्रबोधन करत असल्याची माहिती पत्रपरिषदेत जैन धर्माच्या धर्मगुरु श्रमणी अक्षयश्री आखा (Akshashri Akha, religious guru of Jainism) यांनी दिली.