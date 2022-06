शिवसैनिकांवर दादागिरी केल्यास मातीत गाडणार-डॉ.संजय सावंत

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दोन बॅगा घेवून जळगाव जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर (tour of Jalgaon district) आलो आहे. डोक्याला कफन बांधून आलो असून, कुणालाही धमकी (threaten) देण्याचा प्रयत्न करु नका. शिवसैनिकांच्या मतांवर निवडुन (electing on the votes of Shiv Sainiks) येणार्‍या आबा, आप्पा, भाऊंना बाजुला फेका अन् पुन्हा भगवा फडकवा असे आवाहन शिवसेनेचे जळगाव लोकसभा संपर्क प्रमुख डॉ.संजय सावंत (Shiv Sena's Jalgaon Lok Sabha liaison chief Dr. Sanjay Sawant) यांनी आज येथे केले.