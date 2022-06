साहेबांनी आदेश दिला तर खडसेंना मतदान!

जळगाव jalgaon। रवींद्र पाटील

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी (Assembly election battle) सुरु असतानाच अपक्ष आमदारांना (Independent MLAs) कधी नव्हे एवढा मान मिळत आहे. महाविकास आघाडी असो वा भाजपा (Mahavikas Aghadi or BJP) त्यांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच मुक्ताईनगरचे अपक्ष आमदार, (Independent MLA of Muktainagar,) शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख (Shiv Sena district chief Chandrakant Patil) चंद्रकांत पाटील हेसुध्दा मुंबईत आहेत. त्यांच्या मतदानाविषयी जिल्ह्यात तर्क-वितर्क लढविले जात असतानाच मातोश्रीवरून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे साहेबांनी (Chief Minister Uddhav Thackeray) आदेश दिल्यास एकनाथराव खडसेंना आपण मतदान करु, (We will vote for Eknathrao Khadse,) असे सांगत आ.चंद्रकांत पाटील (MLA Chandrakant Patil) यांनी या निवडणुकीत नवीन ट्विस्ट निर्माण केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अनेकांचे डोळे विस्फारण्याची शक्यता आहे.