बहिणाबाईंच्या ओव्यांमधून माणूसपण अन् खान्देश परंपरेच दर्शन

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

बहिणाबाईंचा काव्यसंग्रह (Bahinabai's poetry collection) हा जनमाणसांपर्यंत गाण्यातून पोहोचला आहे. कधीही पुस्तक न वाचलेली स्त्री, कोणत्याही विद्यापीठाबद्दल माहिती नसलेली, अडाणी निरक्षर. परंतु जगाला तत्त्वज्ञान (Philosophy to the world) देणारी बहिणाबाई आहे. त्याला कारण ही तसेच आहे बहिणाबाईंच्या ओव्यांमधून खान्देश परंपरेच दर्शन (Darshan of Khandesh tradition) होते. खान्देशातला निसर्ग खान्देशातला माणूस त्याचे कष्ट, माणसा - माणसातील लपलेलं माणूसपण हे बहिणाबाईंच्या ओव्यांमधूनच जाणवते, असे प्रतिपादन कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) रासोयो जळगाव विभागाचे समन्वयक (Rasoyo Jalgaon Department Coordinator) प्रा.डॉ.नितीन बडगुजर (Prof. Dr. Nitin Badgujar) यांनी केले.