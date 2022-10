धक्कादायक : डॉक्टरविरुध्द हनी ट्रॅप : सात लाखांच्या खंडणीची मागणी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील एका 40 वर्षीय डॉक्टरला (doctor) हनी ट्रॅपमध्ये (Honey Trap) अडकवून त्याच्याकडे 7 लाखांची खंडणीची (Demand for ransom) मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबत डॉक्टरने दिलेल्या फिर्यादिनुसार चार महिलांसह 8 जणांविरुद्ध (Against 8 including four women) जळगाव शहर पोलिसात (Jalgaon City Police) गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.