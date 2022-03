मेंदूत द्वेष भरलेला इतिहास कधीच सत्य नसतो!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जे घडले नाही, ते इतिहासाच्या (history) नावाने खपवीत असाल, तर ते योग्य नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे (Chhatrapati Shivaji Maharaj) स्वराज धर्मनिरपेक्ष आणि माणसाला कवटाळणारे,माणसाला त्याच्या मनाला जोडणारे होत. मेंदूत द्वेष (Brain hate) भरलेला इतिहास सत्य नसतो. दोन्हीकडे विकृती आहे. या विकृतीतून (distortion) समाजाची सुटका (Liberation of society) करावयाची आहे. सत्याची निष्ठा जपावी लागेल, असे परखड मत पिंपरी-चिंचवड (पुणे) येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष (Former President of Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan) प्रा. डॉ. श्रीपाल सबनीस (Prof.Dr. Shripal Sabnis) यांनी व्यक्त केले.