केळी पट्यात केळीला ऐतिहासिक भाव : यंदाच्या भावाने सर्व विक्रम मोडले

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळी (banana) लागवड करणाऱ्या रावेर तालुक्यात केळीला चांगले दिवस पाहायला मिळत आहे. वादळाचा तडाखा,सीएमव्ही व्हायरस व करपा या रोगांमुळे प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या (Found in financial crisis) शेतकऱ्यांना (farmers) हि सुसंधी अनुभवता येत आहे. यंदा बाजारात फळाची आवक कमीच आहे. आंबा व इतर फळे देखील बाजारातील कब्जा करू शकले नाही.त्यामुळे तालुक्यातील केळीसाठी परराज्यातून (foreign countries) मोठी मागणी (Great demand) होत असल्याने, अपेक्षित पुरवठा होवू शकत नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे केळीला (Prices of bananas) अडीच हजारांपर्यंत भाव (two and a half thousand) मिळत आहे.हा आज पर्यंतचा सर्वोत्तम भाव असून,यापूर्वी केळी भावाचे विक्रम मोडून काढणारा आहे.