महामार्गावर अपघात; सावद्याचे दोघे ठार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सावद्याहून जळगाव येथे रुग्णालयात दाखल असलेल्या भाच्याला पाहण्यासाठी येत असलेल्या मामासह त्याच्या मित्राच्या दुचाकीला (two-wheeler) भरधाव वाहनाने धडक (hit by an unidentified vehicle) दिल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी 9.30 वाजता डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालयाजवळील नर्सरीजवळ घडली. या अपघातात दुचाकीवरील शेख मेहमूद शेख रज्जाक (वय-50) व राजेंद्र भादू डोळे (वय- 42, दोघे रा. सावदा ता. रावेर) यांचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला.