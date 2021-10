जिल्ह्यात पावसाचा जोर ; पहा ‘या’धरणांची स्थिती

अशी आहे धरणांची स्थिती

बोरी मध्यम प्रकल्प

तामसवाडी, ता.पारोळा जि.जळगाव

बोरी धरणाची पाणी पातळी 267.10

मी. सध्या रात्री 02.00 वा धरणाचे 03 दरवाजा 0.10 मी ने उघडून 900 cusec विसर्ग नदी पात्रात सुरु असून विसर्ग वाढवण्यात आला आहे.

मोर मध्यम प्रकल्प

जलपातळी- 325.60 मी.

एकुण पाणीसाठा - 9.505 दलघमी

आजचा उपयुक्त साठा- 7.96 दलघमी

टक्केवारी- 100 टक्के

Gate position - 2 redial gates are opened by 0.025 m each

विसर्ग - 4.92 cumecs (173.74 cusecs)

उजवा मुख्य कालवा-0.00 cumecs (0.00 cusecs)

आजचा पाऊस - 16 मीमी

एकूण पाऊस - 321 मीमी.

मंगरूळ मध्यम प्रकल्प

जलपातळी- 331.60 m

एकुण पाणीसाठा- 8.982 दलघमी

आजचा उपयुक्तसाठा - 6.407 दलघमी

टक्केवारी- 100.00 टक्के,

ओगी ओव्हरफ्लो- 10 से.मी.

विसर्ग - 3.91 Cumecs (138.08 Cusecs)

उजवा मुख्य कालवा -

0.00 cumecs

(0.00 cusecs)

आजचा पाऊस - 9 मीमी

एकूण पाऊस - 431 मीमी.