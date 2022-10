पोस्टाच्या पाकिटावरील जळगावची केळी पाहीली का ?

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी

जळगाव जिल्ह्याची ओळख केळीचे आगार (Banana juice) म्हणून संपूर्ण जगात असणे अत्यंत गौरवाची बाब आहे. जळगावची केळी, (Banana of Jalgaon) नवतंत्रज्ञान, टिश्युकल्चरची केळी भारतात आणि भारता बाहेर (India and outside India) प्रसिद्ध (famous)पावलेली आहे. याचे सगळे श्रेय (credits ) जळगावच्या केळी उत्पादक भूमिपुत्रांना जाते. केळी उत्पादकांच्या (Banana growers) जीवनात आनंद फुलविण्याचे कार्य जैन इरिगेशनचे संस्थापक भवरलालजी जैन यांनी केले व ते तंत्रज्ञान (Technology) सगळ्यांना उपलब्ध करून दिले. आज जळगाव जिल्ह्याच्या शेतकऱ्याने पिकविलेली केळी जीआय मानांकन (Banana GI Rating) मिळवून विश्वाच्या पटलावर आलेली आहे. येथील केळी उत्पादकांना (Banana growers) याचे श्रेय द्यायला (give credit ) हवे म्हणूनच आपण डाक विभागाबरोबर (Department of Posts ) पाठपुरावा करत केळीचे चित्र व माहिती असलेले (Packet with banana picture and information) पाकिट (इनव्हलप) आज प्रकाशित (Published) करीत आहोत, असे प्रतिपादन जैन इरिगेशनचे अध्यक्ष अशोक जैन (Ashok Jain, Chairman, Jain Irrigation) यांनी केले.