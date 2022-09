पैश्यांसाठी विवाहितेच्या छळ : पुणतांबा येथील सासरच्या चौघांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल

चोपडा Chopda प्रतिनिधी -

विवाहितेला पहिली मुलगी (first daughter) झाली याचा राग आल्याने तुझ्या माहेरून व्यवसाय (business) करण्यासाठी दोन लाख रुपये आण अशी मागणी (demand) केली असता माहेरच्या लोकांनी (people of Maher) नकार दिल्याने विवाहितेचा (married) सासरच्या लोकांकडून (From in-laws) गेल्या सहा वर्षांपासून पैश्यांसाठी नेहमी शिवीगाळ,दमदाटी व मारहाण केली जाऊन शारीरिक व मानसिक त्रास (Physical and mental distress) देऊन नांदविण्यास नकार दिला म्हणून विवाहितेच्या फिर्यादीवरून (prosecution)पुणतांबा ता.राहता (अहमदनगर ) हल्ली मुक्काम अकुलखेडा (ता.चोपडा) येथील सासर च्या पती,सासू,सासरा व जेठ अशा चौघां विरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली (Under the Dowry Prevention Act)शहर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे.