मुलगा होत नाही म्हणून गणेश कॉलनीतील विवाहितेचा छळ

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

मुलगा होत नाही (boy is not born)यासह चारित्र्यावर संशय(Doubt over character), माहेरुन पाच लाख रुपये आणावेत अशा वेगवेगळ्या कारणांवरुन गणेश कॉलनी येथील माहेर असलेल्या सोनिया आनंद मरलेचा वय 30 या विवाहितेचा(Married) छळ (Persecution) करणार्‍या पतीसह सासरच्या (Father-in-law with husband) सहा जणांविरोधात गुरुवारी जिल्हापेठ पोलीस ठाणयात (District Peth Police) गुुनहा दाखल झाला आहे.