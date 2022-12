मुलगी झाली म्हणून विवाहितेचा छळ

जळगाव jalgaon

शहरातील अयोध्या नगरातील (Ayodhya nager) माहेरवाशीन असलेल्या जयश्री निलेश कोळी (वय-33) या विवाहितेला (Married) मुलगी झाली (girl was born)मुलगा झाला ()boy was not born नाही, माहेरुन काही आणत नाही यासह भावाच्या लग्नात जावायाला सोन्याची अंगठी दिली नाही म्हणून पतीसह सासरच्यांकडून (From in-laws including husband) छळ (torture) केला जात होता.