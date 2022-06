जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तक्रार अर्जाच्या (Complaint application) चौकशीच्या कारणावरुन (reasons of inquiry) रामानंद नगर पोलीस ठाण्यात (Ramanand Nagar Police Station) पोलीस उपनिरीक्षक व पोलीस कर्मचार्‍यांमध्ये (police sub-inspectors and police personnel) तू तू मैं मैं होवून ते एकमेकांना भिडल्याची (clash with each other) घटना शनिवारी दुपारच्या सुमारास घडली. पोलीस निरीक्षकांनी दोघी कर्मचार्‍यांना पोलीस उपअधीक्षकांसमोर (Deputy Superintendent of Police) उभे केले. याठिकाणी दोन्ही कर्मचार्‍यांची प्राथमिक चौकशी (Preliminary inquiries) करुन सोडून दिले. मात्र या घटनेची पोलीस खात्यात दिवसभर चर्चा रंगली होती.