ट्रक मागे घेतांना ट्रकखाली चिरडून हमालाचा मृत्यू

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मोकळ्या जागेत खाटेवर (Sleeping on the bed) झोपलेल्या हमालांच्या (invaders) अंगावरुन (body) ट्रक गेल्याने (truck passed) ईश्वर मानिया मेघवाल (वय-22, रा. कुनटा तहसील प्रतापगड, राजस्थान) याचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला तर त्याचा भाऊ भगवान पाशिया मीना (वय-20) हा गंभीर जखमी (seriously injured) झाल्याची घटना एमआयडीसीतील के सेक्टरमध्ये (K Sector in MIDC) घडली. याप्रकरणी ट्रकचालकाविरुद्ध (truck driver) एमआयडीसी पोलिसात (MIDC Police) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.