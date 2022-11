दूध संघाच्या निवडणूकीसाठी अर्धी राष्ट्रवादी आमच्यासोबत

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दिलीप वाघ (Former NCP MLA Dilip Wagh) हे आमच्याकडून बिनविरोध (Elected unopposed) निवडुन आले आहेत. वाघ यांच्यासह अर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेस (Half NCP) आमच्याकडे (us) असल्याचा दावा स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Sanitation and Water Supply Minister Gulabrao Patil) यांनी आज पत्रकारांशी बोलतांना केला आहे.