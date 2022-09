भुसावळ मार्गावरील ‘हा’ टोल नाका 3 ऑक्टोबरपासून होणार बंद

फेकरी, Fakeri ता.भुसावळ । प्रतिनिधी

अवघ्या 19 किलोमीटरच्या अंतरावर असूनही नशिराबाद व फेकरी (Nashirabad and Fekri) या दोन ठिकाणी टोल घेतला (Toll taken) जात असल्याने वाहनधारकांना मोठा भूर्दंड (Roadblocks for motorists) सोसावा लागत होता. चिखली ते तरसोद (Chikhli to Tarsod) महामार्गाचे चौपदरीकरण (Four-lane highway) एकाच मार्गावर असतानाही सुरू असलेली लूट थांबवण्याची मागणी वाहनधारकांकडून केली जात होती. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (National Highway Authority) फेकरी टोलनाक्याची (Fekri Tollnakaya) मुदत संपत (expiration date) असल्याने 3 ऑक्टोंबरपासून हा टोल बंद (Order to stop toll) करण्याचे आदेश काढल्याने वाहनधारकांना दिलासा (Relief to motorists) मिळाला आहे.