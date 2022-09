सिंधी कॉलनीतुन आठ लाखांचा गुटखा जप्त

जळगाव jalgaon

शहरातील सिंधी कॉलनीमधील (Sindhi Colony) गोडाऊनमध्ये (godown) सुगंधित पान मसाला, तंबाखू व गुटखा (Fragrant pan masala, tobacco and gutkha) याची साठवणूक करून त्याची बेकायदेशीर विक्री (Illegal sale) करणाऱ्या गोडाऊनवर सहायक पोलीस अधीक्षकांच्या (Assistant Superintendents of Police) पथकाने (team) शनिवारी दुपारच्या सुमारास छापा (raided) मारला. या कारवाईत ७ लाख ८२ हजार रुपये किमतीचा गुटखा आणि ४ लाख ६७ हजार रुपयांची रोकड असा एकूण १२ लाख ४९ हजार (Worth 12 lakh 49 thousand rupees) रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त (Confiscation of goods) केला. या कारवाईमुळे शहरातील गुटखामाफियामध्ये खळबळ (Excitement in Gutkhamafia) माजली आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात ३ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.