जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

विधानपरिषदेच्या (Legislative Council) 10 जागांसाठी (10 seats) उद्या दि. 20 रोजी निवडणूक (Election) होत आहे. या निवडणूकीला जिल्ह्यातील आमदारही मतदार आहेत. जळगाव जिल्ह्यातून राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे (NCP leader Eknathrao Khadse) हे उमेदवार (candidate) आहेत. काँग्रेसने (Congress) सहा तर भाजपने (BJP) पाच उमेदवार देवून या निवडणुकीत रंगत आणली आहे. दरम्यान, या निवडणुकीत गुलाल आमचाच (Gulal is ours) राहणार असल्याचे दावे-प्रतिदावे (Claims-Counterclaims) जिल्ह्यातील भाजप (BJP) आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी (Leaders of Mahavikas Aghadi) केले आहे.