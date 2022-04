दोन वर्षानंतर निर्बंधमुक्त होणार गुढीपाडवा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

साडेतीन मुहूर्तांपैकी (Out of three and a half moments) एक असलेला गुढी पाडव्याचा (Gudipadva) सण उद्या तब्बल दोन वर्षानंतर कोरोनाच्या निर्बंधातून (corona restriction) मुक्त होवून सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा (Celebrate with enthusiasm) होणार आहे. या सणाच्या खरेदीसाठी सुवर्णपेढींसह बाजारपेठेत प्रचंडी गर्दी झाली होती.