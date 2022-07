अन्नधान्य, डाळीवरील जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांना झळ

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने (Central Government) नॉन ब्रँडेड अन्नधान्य व डाळीवर (non-branded cereals and pulses) पाच टक्के नव्याने जीएसटी (Five per cent new GST) लावण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतल्यामुळे लहान व्यापारी संकटात (Merchant in crisis) सापडेल. शिवाय शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांना झळ पोहचणार (harass the citizens) आहे. आधीच महागाई त्यात पुन्हा महागाईचा उच्चांक (High inflation) होईल. परिणामी, सर्वसामान्यांचे जीवन जगणे कठीण होईल. त्यामुळे जीएसटीचा निर्णय (GST should be reversed) मागे घ्यावा. अन्यथा, तीव्र आंदोलन (Intense movement) करण्यात येईल. असा इशारा जिल्हा मार्केट यार्ड व्यापारी असोसिएशनने (District Market Yard Merchants Association) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.