ग.स.सोसायटीची आज मतमोजणी!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आशिया खंडातील सर्वात मोठी सोसायटी असलेल्या जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी (Co-operative Credit Bureau of District Government Servants) अर्थात ग.स.सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान (Voting) प्रक्रिया पार पडली. दि.30 एप्रिल रोजी 8 वाजेपासून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Poet Bahinabai Chaudhary of North Maharashtra University) हॉलच्या सभागृहात मतमोजणीला प्रारंभ होणार आहे. मतमोजणीसाठी (Counting of votes) 69 टेबलांवर 207 मतदान अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेले आहे. मतमोजणीची सहकार निवडणूक विभागाकडून (Co-operative Election Department) तयारी पूर्ण करण्यात आली असून 21 जागांसाठी 115 उमेदवारांच्या भाग्याचा फैसला शनिवारी होणार आहे. त्यामुळे या निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.