ग.स.निवडणूक मतमोजणी : उत्कंठा..उत्सुकता... कायमच..

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी संस्था असलेल्या ग.स.सोसायटीसाठी (Co-operative Credit Bureau of District Government Servants) दोन दिवसापुर्वीच झालेल्या मतदानानंतर (Voting) शनिवारी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Poet Bahinabai Chaudhary of North Maharashtra University) पदवीप्रदान हॉलमध्ये सकाळी 8 वाजेपासून मतमोजणीला (Counting of votes) सुरूवात झाली. पहिला निकाल (decision) 5 वाजूनही घोषित न (Not declared) झाल्याने उमेदवारांसह समर्थकांमध्ये धाकधूक वाढली होती.