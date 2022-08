गोर गरिबांचे अश्रू पुसा,सेवेचे समाधान लाभेल : कैलास कडलग

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

नोकरी करत असतांना, सामाजिक बांधिलकी (Social commitment) जोपासणे देखील कर्तव्य आहे. लोकांच्या खिशात हात घालून महसूल (revenue) गोळा करतो. हे काम कटू असते,पण लोकांशी चांगले सबंध (good relationship) प्रस्थापित करून,सेवा दिली पाहिजे. सकारात्मक काम करा.रेशन कार्ड,संजय निराधार योजनांचा लाभ,विविध दाखले देतांना सहकार्याची भावना पाळावी. इतर विभागाला कामांसाठी निधी मिळतो, महसूल विभागाला मात्र निधी महसूल रूपाने गोळा करावा लागतो. गोर गरिबांचे (Gore wipe) अश्रू पुसले (tears of the poor) तर त्याचे समाधान आयुष्यभर असते,ज्या ठिकाणी काम करतो,त्या ठिकाणच्या लोकांनी आपले कौतुक केले पाहिजे असे मनोगत उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग (Sub Divisional Officer Kailas Kadalag) यांनी महसूल दिनाच्या (Revenue Day) कार्यक्रमात व्यक्त केले.