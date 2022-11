मेहुणबारे येथे रोकडसह दोन लाखांचा मुद्देमाल चोरीस

चाळीसगाव chalisgaon प्रतिनिधी

तालुक्यातील मेहुणबारे येथे बंद घराचे कुलूप तोडून (breaking the lock of the house) अज्ञात चोरट्यांनी (unknown thieves) एक लाखांची रोकड व सोन्या-चॉंदीचे दागिने असा एकूण २ लाख ६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल (stealing the material) चोरुन नेला आहे. हि घटना दि,१४ रोजी घडली असून याप्रकरणी मेहुणबारे पोलीस स्टेशनला (police station) गुन्हां दाखल (Cases filed) करण्यात आला आहे. दरम्यान शहरासह तालुक्यात चोरीचे प्रमाण वाढल्यामुळे चोरांची टोळीने तर तालुक्यात प्रवेश केला नाही ना, असे प्रश्‍न उपस्थित केला जात असून पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर सशंय व्यक्त करण्यात येत आहे.