जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) बी.ए.पदवी अभ्यासक्रमात (BA degree course) राज्यशास्त्र विषयांत प्रथम (Political Science first) येणार्‍या विद्यार्थ्यास (student) कै. शांताबाई धडू भावसार (Gold medal in memory of Shantabai Dhadu Bhavsar) यांच्या स्मरणार्थ सुवर्णपदक प्रदान करण्यासाठी सदानंद भावसार यांनी दोन लाख रूपयांचा धनादेश कुलगुरू प्रा.व्ही.एल.माहेश्वरी (Vice Chancellor Prof. VL Maheshwari) यांच्याकडे सुपूर्द केला.