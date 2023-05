पहिलीला न सोडता दुसरीसोबत घरोबा, अक्षताऐवजी हातात पडली बेडी

रावेर raver प्रतिनिधी

येथे महाराजा मंगल कार्यालयात लालबाग येथील तरुणाचा विवाह ( Young man's marriage) रमजीपुर (ता.रावेर) येथिल युवतीशी (young woman) दि.१२ रोजी दुपारी होणार होता, बँड बाजा बाराती घेवुन मंडपात पोहचलेला नवरदेवांवर अक्षता पडण्याआधीच (Even before Akshata falls)पहील्या पत्नीने (first wife)आमचे लग्न झाले असल्याचा दावा (Claim to be married)केल्याने, मंडपात गोंधळ उडाला.या घटनेत वेळीच पोलीस पोहचल्याने, दुसर लग्न करू पाहणाऱ्या नवरोबाला पोलीस (Police) ठाण्यात आणल्यावर त्याचे लग्न झाल्याचे कबुल केल्याने, आज होणारा विवाह थांबवण्यात आला.