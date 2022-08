भाडे मागितल्याचा राग येवून मालकाच्या डोक्यात घातला दगड

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

घरभाडे मागितल्याचा राग (Anger of asking rent) आल्याने भाडेकरुने (Tenants of landlords) घरामालकाच्या डोक्यात ( head ) दगड मारुन दुखापत (Stone injury) केल्याची घटना बुधवारी सुप्रिम कॉलनीत घडली. याप्रकणी एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा(crime) दाखल करण्यात आला आहे.