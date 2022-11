जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील गोलाणी मार्केटमध्ये (Golani Market) प्रत्येक विंगमध्ये लिफ्ट (lift) बसविण्यात आली आहे. परंतु त्याची देखभाल दुरुस्ती न झाल्यामुळे या लिफ्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून बंदच (closed) आहे. दरमयान, मार्केटमधील व्यापार्‍यांनी (Use of lift space by traders) या लिफ्टच्या जागेचा वापर हा कचराकुंडी (trash can) म्हणून करीत असून याठिकाणी दुसर्‍या मजल्यापर्यंत कचरा (Garbage piled up) साचलेला आहे. रविवारी दुपारच्या सुमारास आग (fire) लागली. परंतु मनपाच्या अग्निशमन विभागाने (Municipal fire department) तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतल्याने त्यांनी आग (Fire under control) आटोक्यात आणली.