जळगावात उफाळले गँगवार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

रामेश्वर कॉलनीत Rameshwar Colony तरुणांच्या दोन गटात गँगवार Gangwar in the group उफाळून आली आहे. शनिवारी रात्री रेकार्डवरील गुन्हेगारांच्या दोन गटात दगडफेकीसह हाणामारी Fighting with stones झाली. हाणामारीतून चाकूने भोसकल्याने पवन उर्फ घातक मुकूंदा सोनवणे (वय 25,रा.आदीत्य चौक, रामेश्वर कॉलनी) हा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर खाजगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा दाखल Crime in MIDC police झाल्यावर अवघ्या दोन तासातच पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली आहे. सागर पूनम कंडारे व विशाल विजय सपकाळे (रा.सिध्दार्थ नगर, रामेश्वर कॉलनी) अशी अटकेतील संशयितांनी नावे आहेत.