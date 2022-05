दरोडेखारांची टोळी आयजींच्या पथकाकडून जेरबंद

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

परजिल्ह्यातील पाच जणांनी टोळी (gang of five) गावठी पिस्तुल, काडतूस व वस्तारा घेवून दरोडा (Robbery) घालण्यासाठी आली होती. दरोड्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या टोळीला दरोडा घालण्यापुर्वीच तेल्या घटातील जंगलातून विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकाने (Special Inspector General of Police Squad) जेरबंद केले. टोळीतील तिघांना पालिसांनी अटक (Arrested) केली असून दोघे दरोडेखोर पळून जाण्यात यशस्वी झाले.