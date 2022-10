गांधी विचारातच भारतीय मानसिकता परिवर्तनाची ताकद

जळगाव, jalgaon प्रतिनिधी

गांधी विचारातच (Gandhi in thought) राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच (Along with political freedom) पूर्ण स्वराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्याची गरज, त्याचप्रमाणे भारतीय परंपरांचा (Indian traditions) डोळस अभ्यास भारतीयांचे मानसिक परिवर्तन (mental transformation) घडवून आणेल असे प्रतिपादन गांधी रिसर्च फाऊंडेशन (Gandhi Research Foundation ) व इंडियन काऊंसिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (Indian Council of Social Science Research)यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि गांधी रिसर्च फाउण्डेशन (Gandhi Research Foundation) च्या संयुक्त विद्यामाने, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त आणि गांधी जयंती निमित्त आयोजित "हाऊ गांधी कम्स अलाइव्ह" ("How Gandhi Comes Alive") व्याख्यानमालेतील (lecture series) वक्ते नागपूर येथील वंडरग्रासचे संचालक वैभव काळे व आयोजन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरचे प्राचार्य आनंद उकिडवे यांनी केले.