पेट्रोलपंप मालकाला 12 लाखांचा गंडा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पुतणीच्या लग्नासाठी (wedding) 8 लाख रुपये घेवून तसेच पेट्रोलपंपाच्या व्यवहारात (case of petrol pump transactions) पेट्रोलपंपाच्या मॅनेजरने व्यवहारात अफरातफर (manager cheated in the transaction) करुन मालकाची 12 लाख 17 हजार 795 रुपयांची फसवणुक (Fraud) केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात मॅनेजरसह त्याच्या दोघ भावांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.