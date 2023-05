चार युवकांचा पाचोरा प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न

पाचोरा Pachora प्रतिनिधी

भडगाव तालुक्यातील कजगांव बसस्थानक (Kazgaon Bus Stand) परिसरातील अतिक्रमण काढावे (Encroachment should be removed) या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय भडगाव तहसीलदार, बीडीओ कार्यालयात तक्रारी (Complaints) करूनही प्रशासन त्याची दखल घेत नाही म्हणून शेवटी दि.२३ मंगळवार रोजी दुपारी एक ते दीड वाजे सुमारास कजगांवच्या चार युवकांनी (Four youths) पाचोरा प्रांताधिकारी कार्यालया (Pachora District Magistrate Offices) समोर अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहन (Attempted self-immolation) करण्याचा प्रयत्न केला. वेळीच पोलिसांचा हस्तक्षेप (Police intervention) आणि सतर्कतेमुळे पुढील अनर्थ टळला.चारही युवकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात आली आहे.