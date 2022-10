घराला लागलेल्या आगीतून चौघांची सुखरूप सुटका

सोयगाव, Soygaon

कुटुंब रात्री गाढ झोपेत (family is fast asleep) असताना अचानकपणे घराला (house) लागलेल्या आगीचे (fire)लोळ पाहून बाहेरगाववरून आलेल्या तरुणाने (youth) घरात प्रवेश करून (Entry into the house) घरातील चौघांना (four) सुखरूप बाहेर (safely out) काढल्याची घटना शुक्रवारी मध्यरात्री दोन वाजेच्या सुमारास घडली. या आगीत संसार उपयोगी साहीत्य तसेच कापुस, ईतर सामान जळुन खाक झाल्याची घटना तालुक्यातील निभोंरा येथे शुक्रवारी मध्यरात्री दोन वाजता घडली.